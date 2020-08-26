https://news.day.az/world/1265476.html Наводнение в Афганистане, 70 погибших - ВИДЕО
Наводнение в Афганистане, 70 погибших - ВИДЕО
По меньшей мере 70 человек погибли и более 100 ранены в результате наводнения в провинции Парван на востоке Афганистана. Местные СМИ сообщают что, большая часть пострадавших - это женщины и дети. Некоторые из них из-за стихии оказались запертыми в домах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, наводнение произошло около 3 часов утра по местному времени. Власти провинции не справляются с ситуацией, поэтому призвали на помощь правительственные службы.
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