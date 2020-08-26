В Украине продлили карантин

В Украине продлен карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на УНИАН, карантин был продлен на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Действие адаптивного карантина продлено до 1 ноября. Адаптивный карантин действует в Украине с 1 августа и предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.