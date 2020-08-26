В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна

Центральная метеорологическая служба Китая в среду впервые в этом году объявила наивысший уровень опасности из-за тайфуна. Речь идет о "Бави", восьмом в этом сезоне тропическом циклоне. Он накануне превратился в сильный тайфун и в настоящее время движется в сторону восточной китайской провинции Ляонин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В прошлый раз наивысший (красный) уровень опасности объявлялся в Китае в 2019 году во время удара тайфуна "Лекима". Эпицентр тайфуна "Бави" в настоящее время находится в Желтом море, примерное в 550 км к югу от города Даньдун (провинция Ляонин). Тропический циклон движется в северном направлении со скоростью около 9,7 м/с. Скорость ветра в центральной его части составляет около 45 м/с.

Ожидается, что "Бави" достигнет побережья в районе китайско-северокорейской границы утром 27 августа. Метеорологи прогнозируют, что скорость ветра в центральной его части упадет к тому времени до 33-38 м/с. После удара по материку тропический циклон продолжит движение в северо-восточном направлении и будет постепенно терять свою силу. Влияние тайфуна в Китае в ближайшее время ощутит на себе ряд прибрежных районов восточных провинций Цзянсу и Шаньдун. Штормовой ветер и ливни накроют отдельные части северо-восточных провинций Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.

В потенциально опасных районах местные власти принимают необходимые превентивные меры для минимизации возможного ущерба. Находящимся в зоне влияния тайфуна судам предписано укрыться в портах.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.