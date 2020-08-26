https://news.day.az/world/1265527.html Тегеран предоставит МАГАТЭ доступ к двум спорным объектам в Иране
Тегеран предоставит МАГАТЭ доступ к двум спорным объектам в Иране
Власти Ирана решили предоставить доступ Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) для проведения инспекций на двух спорных объектах, где агентство подозревало хранение незаявленного ядерного материала. Об этом сообщило в среду МАГАТЭ в совместном заявлении с иранскими властями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Иран добровольно предоставляет МАГАТЭ доступ к двум площадкам, указанным МАГАТЭ, и содействует проверкам МАГАТЭ для решения этих вопросов. Были согласованы даты доступа МАГАТЭ и проверок", - говорится в заявлении агентства.
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