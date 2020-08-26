https://news.day.az/world/1265541.html Эксперты допустили рост цен на нефть до $47 из-за урагана в Мексиканском заливе
Эксперты допустили рост цен на нефть до $47 из-за урагана в Мексиканском заливе
Цены на нефть могут продолжить рост и дойти до $47 за баррель в ближайшее время в связи с приближением к Мексиканскому заливу (штаты Луизиана и Техас) урагана Лаура. Однако эффект для рынка будет краткосрочным и цены вскоре вернутся к прежним уровням, считают опрошенные ТАСС эксперты, передает Day.Az.
В Мексиканском заливе расположены главные американские нефтеперерабатывающие предприятия. По прогнозам метеорологов, ураган обрушится на побережье Техаса и Луизианы в среду вечером или утром в четверг.
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