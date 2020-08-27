https://news.day.az/world/1265558.html В Москве за последние сутки умерли еще 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли еще 12 пациентов с коронавирусом
Еще 12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом.
"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Общее число умерших, у которых была диагностирована эта инфекция, в городе выросло до 4776.
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