В Москве за последние сутки умерли еще 12 пациентов с коронавирусом

Еще 12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Общее число умерших, у которых была диагностирована эта инфекция, в городе выросло до 4776.