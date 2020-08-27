Япония и США будут развивать сотрудничество в космической сфере

Япония и США подтвердили готовность развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере. Соответствующая договоренность была достигнута на прошедших в четверг в Токио переговорах между заместителем министра иностранных дел Японии Кэйсукэ Судзуки и командующим Космическими силами США Джоном Рэймондом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, стороны подчеркнули растущую важность роли японско-американского альянса в космосе и условились продолжить развивать сотрудничество в этой сфере. Ожидается, что в течение дня Рэймонд, чей визит в Японию стал первым с момента назначения на должность в декабре прошлого года, также проведет встречу с премьер-министром Синдзо Абэ.

В прошлом году Япония объявила о решении присоединиться к лунной программе NASA. 10 июля Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и NASA подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования естественного спутника Земли. Главным образом речь идет о взаимодействии с целью поставок необходимого исследовательского оборудования, обмене данными о лунной поверхности, совместном создании лунохода, а также о возможной отправке японских астронавтов на Луну.