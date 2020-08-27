Убийца Джона Леннона в 11-й раз получил отказ в досрочном освобождении

Комиссия по условно-досрочному освобождению отвергла в 11-й раз ходатайство об освобождении Марка Чепмена, застрелившего в 1980 году британского музыканта и одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил агентству Reuters представитель пенитенциарной системы Нью-Йорка.

Право на досрочное освобождение 65-летний Чепмен получил в 2000 году, когда отбыл первые 20 лет пожизненного заключения. Следующее ходатайство он сможет подать не ранее чем через два года.

По данным Reuters, против освобождения Чепмена выступает 87-летняя вдова Леннона Йоко Оно. Сообщается, что перед заседанием она направила членам комиссии письмо, подтверждающее ее позицию.

8 декабря 1980 года, когда Джон Леннон вместе с супругой возвращались домой, Чепмен совершил пять выстрелов в спину музыканта. Леннон скончался от потери крови по дороге в госпиталь. За несколько часов до смерти музыкант оставил для Чепмена автограф на пластинке Double Fantasy.

Леннон был кремирован, его прах развеян над Центральным парком в Нью-Йорке. Суд признал Чепмена вменяемым и приговорил к пожизненному заключению.