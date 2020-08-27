Кадры обрушения жилого дома в Индии

В индийском штате Махараштра обрушился жилой дом.

Инцидент случился 24 августа, в округе Райгад, который расположен в 200 километрах от города Мумбаи. Причиной обрушения называют мощные муссонные ливни.

По предварительным данным, погиб один человек, еще не менее 15 получили травмы. Из-под завалов спасены около 60 человек, однако под завалами могут оставаться еще 25.

Day.Az со ссылкой на АиФ представляет кадры с места происшествия.