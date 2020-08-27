https://news.day.az/world/1265628.html В Армении число инфицированных COVID-19 достигло 43 270
В Армении число инфицированных COVID-19 достигло 43 270
За последние сутки в Армении коронавирусной инфекцией (COVID-19) заразились еще 203 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, таким образом, число инфицированных коронавирусом достигло 43 270.
За последние сутки скончались 3 пациента с коронавирусом, число умерших от коронавируса в Армении достигло 864.
Вылечились 36 988 человек, число активных больных - 5 153.
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