В Армении число инфицированных COVID-19 достигло 43 270

За последние сутки в Армении коронавирусной инфекцией (COVID-19) заразились еще 203 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, таким образом, число инфицированных коронавирусом достигло 43 270.

За последние сутки скончались 3 пациента с коронавирусом, число умерших от коронавируса в Армении достигло 864.

Вылечились 36 988 человек, число активных больных - 5 153.