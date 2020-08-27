https://news.day.az/world/1265638.html На побережье США обрушился ураган Лаура - ФОТО
На побережье США обрушился ураган Лаура - ФОТО
На побережье американского штата Луизиана обрушился ураган Лаура. Об этом сообщает CBS News.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, в Луизиане начались ливни, сильные порывы ветра и штормовой прилив. Ураган продолжает двигаться в северном направлении со скоростью 24 км/ч. Скорость ветра внутри урагана достигает 240 км/ч.
Урагану присвоена 4 категория. Ожидается, что Лаура станет самым сильным ураганом на территории США в этом году.
Штормовое предупреждение объявлено для жителей устья реки Миссисипи и прибрежных районов двух штатов.
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