В мире прививку от коронавируса готовы сделать 70% жителей

Добровольно получить прививку против коронавируса согласны 71,5% опрошенных в 20 странах мира. Такие результаты получены в ходе исследования, проведенного под руководством профессора барселонского Института глобального здравоохранения Джеффри Лазаруса, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

При этом по рекомендации работодателя готовы прививаться от коронавируса только 61,4% опрошенных. Американские и испанские социологи опросили 13,5 тыс. жителей двух десятков стран.

За вакцинацию высказались более 80% граждан Китая, Бразилии и Южной Кореи, тогда как в Польше и Франции менее 60%, в России - 55%.

"Наш опрос показывает, что далеко не все жители планеты готовы принять вакцину от COVID-19. Это тревожная тенденция, она указывает на то, что полная ликвидация всех последствий пандемии может затянуться из-за неравномерного уровня вакцинации, характерного для разных стран мира", - говорится в публикации.