Rolls-Royce терпит рекордные убытки

Британская компания Rolls-Royce (RR), поставляющая двигатели для таких самолетов, как Boeing 787 и Airbus A350, объявила о рекордных потерях в первом полугодии нынешнего года - 5,4 млрд. фунтов (свыше 7,1 млрд. долларов США) до вычета налогов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует отчет RR, которая переживает самую крупную в своей истории реструктуризацию производства.

Rolls-Royce подтвердила накануне закрытие двух заводов в английских графствах Ноттингемшир и Ланкашир в связи с намерением сократить в Великобритании 3 тыс. рабочих мест.

Всего же RR планирует сократить по меньшей мере 9 тыс. рабочих мест по всему миру, или более 17% из общего числа сотрудников, чтобы адаптироваться к новым реалиям авиационного рынка в период после пандемии коронавируса и экономить ежегодно 1,3 млрд. фунтов.