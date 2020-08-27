В Германии хотят продилть запрет на массовые мероприятия до 2021 года

Правительство ФРГ и власти федеральных земель в борьбе с распространением коронавируса намерены продлить запрет на проведение массовых мероприятий вплоть до 31 декабря 2020 года. Как передает Day.Az со ссылкой на dw.com, это следует из проекта резолюции совместной конференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с главами правительств федеральных земель.

Под массовыми мероприятиями понимаются народные гуляния, присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, большие концерты, уличные, деревенские и городские праздники. Число участников частных вечеринок на закрытой территории не должно превышать 25, вне частных территорий - 50 человек.

Как отмечается в проекте резолюции, исключения по ограничению массовых мероприятий могут быть сделаны для регионов, где число новых случаев выявления коронавируса в течение семи дней не превышает 15 в день. Но при этом организаторы должны быть уверены, что зрители будут из данной области или близлежащего региона с аналогичным уровнем заболеваемости. Гигиенические мероприятия должны в любом случае соблюдаться, а за нарушение масочного режима будет взиматься штраф не менее 50 евро, отмечается в проекте постановления.

Число новых случаев заражения растет

По данным Института имени Роберта Коха, за минувшие сутки в Германии было выявлено 1507 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в ФРГ с начала пандемии вирус SARS-CoV-2 был подтвержден у 237 936 человек. От последствий вызываемого вирусом легочного заболевания COVID-19 скончались 9285 пациентов, из них пять за последние сутки.