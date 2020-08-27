За сутки в Иране от коронавируса умерли еще 117 человек

За последние сутки в Иране от COVID-19 умерли еще 117 человек. 

Как сообщает Day.Az, об этом сказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари. 

По ее словам, число умерших от коронавируса достигло 21 137. 

За последние сутки в Иране выявлено 2 190 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 367 796, состояние 3 822 оценивается как тяжелое. 

Вылечились 316 638 человек.