В ВОЗ опасаются увеличения смертности от COVID-19 к зиме

Смертность от коронавирусной инфекции может увеличиться к зиме. Об этом заявил региональный директор подразделения Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в Европе переход к осени происходит при трех феноменах.

"Первый - это возвращение в школы. Второй феномен - это сезон гриппа. И третий феномен - это чрезмерная смертность среди пожилого населения, которая наблюдается зимой", - подчеркнул представитель ВОЗ.

При этом он отметил, что возврат к ситуации, которая была с коронавирусом в феврале, маловероятна, так как мир уже получил опыт по борьбе с данной инфекцией.