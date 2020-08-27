В Ираке на мине подорвались сотрудники ВОЗ

В Ираке двое сотрудников Всемирной организации здравоохранения наехали на придорожное взрывное устройство, из-за чего травмировались. Об этом сообщает Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сотрудники ВОЗ подорвались вблизи города Бартелла, что в 30 км на востоке от столицы провинции города Мосул.

Глава департамента по связям с общественностью полиции иракской провинции Ниневех Мазина аль-Ахмади заявил, что мужчина и женщина из Ирака, которые являются сотрудниками ВОЗ, пострадали от взрыва заложенной боевиками "ИГ" взрывчатки.

Отмечается, что ВОЗ оказывает помощь учреждениям здравоохранения Ниневеха, которые существенно пострадали во время боев с боевиками-экстремистами, а также медицинскую поддержку сотням тысяч вынужденно перемещенных людей.