https://news.day.az/world/1265737.html В России сгорел микроавтобус - ВИДЕО
В России сгорел микроавтобус - ВИДЕО
В подмосковном Королеве сгорел микроавтобус. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
На кадрах видно, как пламя охватывает транспортное средство, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Инцидент произошел на проспекте Космонавтов.
Водитель самостоятельно пытался потушить автобус, но справиться с огнем удалось только пожарным.
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