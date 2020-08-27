В России сгорел микроавтобус

В подмосковном Королеве сгорел микроавтобус. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как пламя охватывает транспортное средство, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов.

Водитель самостоятельно пытался потушить автобус, но справиться с огнем удалось только пожарным.