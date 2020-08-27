ЕК подписала первый договор на закупку 300 млн доз от коронавируса
Европейская комиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз вакцин от коронавируса с разработчиком AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба ЕК, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Соглашение предусматривает закупку для всех стран-членов ЕС 300 млн доз вакцины, с возможностью закупки следующих 100 млн доз.
Выяснилось, что на сегоднящний день Еврокомиссия планирует подписать подобные соглашения еще с четырьмя разработчиками, с которыми завершен предварительный этап переговоров - Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca уже находится в крупномасштабных клинических испытаниях фазы II / III после многообещающих результатов в фазе I / II безопасности и иммуногенности.
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