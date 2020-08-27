В Румынии впервые выявили более 1500 заражений коронавирусом

В Румынии за минувшие сутки впервые зафиксировали более 1500 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает издание Digi24 в четверг, 27 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что за 24 часа в стране коронавирус подтвердили у 1504 человек из около 25 тысяч проведенных тестов. Предыдущий рекорд регистрировали 13 августа - 1454 новых больных.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 83 150 инфицированных коронавирусом. Из них 3459 больных умерли (за последние сутки 38 человек), около 37 тысяч - выздоровели.

Количество заражений коронавирусом в Румынии начало расти в начале июля - в конце месяца был превышен порог в 1000 больных за сутки и с тех пор их число обычно составляло тысячу и более.