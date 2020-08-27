https://news.day.az/world/1265858.html В Украине расстреляли автобус - есть погибшие и похищенные - ФОТО
В Украине расстреляли автобус - есть погибшие и похищенные - ФОТО
Под Харьковом бандиты расстреляли автобус, в котором находились представители общественной организации "Патриоты - за жизнь".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович у себя в Facebook.
"Только что под Харьковом заблокирован бандитами и расстрелян автобус с Патриотами за Життя", - сообщил депутат.
По его словам, бандиты убили двух человек и ранили одного. Также они похитили одного человека, чья личность не уточняется.
В свою очередь депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива сообщает, что похищены несколько человек.
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