В Украине расстреляли автобус

Под Харьковом бандиты расстреляли автобус, в котором находились представители общественной организации "Патриоты - за жизнь".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович у себя в Facebook.

"Только что под Харьковом заблокирован бандитами и расстрелян автобус с Патриотами за Життя", - сообщил депутат.

По его словам, бандиты убили двух человек и ранили одного. Также они похитили одного человека, чья личность не уточняется.

В свою очередь депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива сообщает, что похищены несколько человек.