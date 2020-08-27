Число жертв коронавируса в США превысило 180 тысяч

Число летальных исходов вследствие заражения коронавирусом в США превысило 180 тыс, заразились более 5,8 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По информации университета, жертвами инфекции в США на сегодняшний день стали 180 020 пациентов, с начала пандемии заразились 5 838 695 человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли более 800 тысяч человек.