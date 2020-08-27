Выяснились новые детали состояния Джорджа Флойда при задержании

Появились новые подробности касательно смерти погибшего во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть вызвала массовые беспорядки по всей стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет National Rewiew.

Согласно заключению главного окружного судмедэксперта, патологоанатома Эндрю Бейкера, в крови Флойда было "обнаружено так много метамфетамина и фентанила, что, если бы его тело обнаружили дома, очевидной причиной смерти назвали бы передозировку".

Результаты вскрытия показали, что легкие Флойда отекли из-за наркотиков и весили в два-три раза больше нормы. Это позволяет сделать предположение, что Флойд умирал еще до своего задержания. Косвенно на это указывает тот факт, что он жаловался на недостаток воздуха еще в начале задержания, когда к нему еще не применялись силовые методы задержания.

Отмечается, что эти обстоятельства были установлены уже 1 июня, но обнародовали их только сейчас.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании 25 мая 2020 года в Миннеаполисе, штат Миннесота. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. Его смерть спровоцировала волну массовых протестов против расизма и полицейского произвола как в США, так и в других странах мира.