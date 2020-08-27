В Китае пациента излечили от COVID-19 за семь месяцев терапии

Пациент, вылеченный китайскими врачами от COVID-19, выписан из больницы города Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге КНР после семи месяцев терапии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Синьхуа.

62-летний мужчина был госпитализирован в конце января после заражения коронавирусом. Из-за ухудшения состояния здоровья 9 февраля врачи подключили его к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) для насыщения крови кислородом.

У пациента присутствовали также фоновые заболевания, которые осложняли процесс лечения, - ожирение, гипертония и проблемы с дыханием. Мужчину отключили от аппарата ЭКМО только 29 мая, спустя 111 дней, после появления признаков восстановления организма.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что длительность лечения заболевания, вызванного коронавирусом, составляет от двух до пяти недель.

Согласно статистике, в материковой части Китая вылечились 94,16% заболевших. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 85 тыс., за последние семь дней выявлено 109 случаев (динамика сокращения числа пациентов в больницах за неделю составила порядка 6,4% в сутки).