Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии

Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Выступая в четверг поздно вечером в Белом доме в рамках общенационального съезда республиканцев, Трамп поблагодарил однопартийцев за доверие и принял их предложение стать кандидатом на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 2020 году "Великой старой партии" США пришлось неоднократно корректировать график своего съезда из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом. В результате введения различных санитарно-эпидемиологических ограничений программа этого партийного слета претерпела значительные изменения, он оказался в значительной степени закрытым для прессы. Для удобства нынешний съезд республиканцев было принято считать идущим 24-27 августа. Первая его часть состоялась в городе Шарлотт (штат Южная Каролина). Затем мероприятия съезда переместились в основном в Вашингтон.

Трамп также заявил, что предстоящие выборы станут самыми важными в истории Соединенных Штатов.

"Несмотря на наше величие как страны, все, чего мы достигли, сейчас в опасности. Это самые важные выборы в истории нашей страны", - сказал американский лидер.

"Никогда прежде избиратели не сталкивались с более четким выбором между партиями - два видения, две философии, две повестки. Эти выборы решат, сохраним ли мы американскую мечту или же мы позволим социалистической повестке дня разрушить нашу заветную судьбу. <...> Эти выборы решат, будем ли мы защищать американский образ жизни или же позволим радикальному движению полностью его уничтожить. Этого не произойдет!" - подчеркнул Трамп.