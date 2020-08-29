В Германии построят город без машин

В Германии на участке площадью 16 гектаров в пригороде Берлина на юге построят город без машин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он будет называться Buckower Felder. Его возведут по всем нормам экологии, а главной особенностью станет отсутствие автомобилей. В районе появится 40 многоквартирных домов, а близлежащую территорию планируют засадить деревьями и провести систему теплоснабжения с минимальным выбросом углекислого газа. Жители смогут использовать для передвижения велодорожки, а для хранения машин сделают специальные гаражи на окраине города. По сути этот проект напоминает типичные городские кварталы 1970-х годов.

Как сообщается на официальном сайте Buckower Felder, начало строительства запланировано на 2021 год. В общей сложности работы займут около трех лет. К 2024 году в городе построят 900 квартир, аренда которых обойдется от 6,5 до 10 евро за квадратный метр. По словам менеджера, одной из жилищных компаний, строительство таких городов вполне оправдано, так как "сегодня люди хотят тишины и покоя".