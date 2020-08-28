https://news.day.az/world/1265926.html Один из крупнейших сахарных заводов в мире загорелся в США
Один из крупнейших сахарных заводов в мире загорелся в США
В американском штате Луизиана произошел пожар на втором по величине в мире сахарном заводе компании Domino Sugar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его данным, возгорание началось в хранилище сахара. На предприятии в этот момент находились 130 работников завода, они были эвакуированы, никто не пострадал.
На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось потушить возгорание в течение трех часов.
Причины возгорания пока выясняются.
Завод Domino Sugar основан в 1909 году на берегу Миссиссипи. На предприятии перерабатывается более 90 тысяч тонн сахарного тростника ежегодно.
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