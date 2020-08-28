Во Франции демонтируют три тысячи антенн Huawei

Французский оператор связи Bouygues демонтирует три тысячи антенн мобильной связи производства Huawei к 2028 году. Об этом в четверг, 27 августа, сообщил телеканал BFM со ссылкой на компанию, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"К 2028 году у нас больше не будет антенн Huawei в густонаселенных районах", - заявил Оливье Руса, президент Bouygues Telecom. По его словам, это предполагает демонтаж 3000 антенн.

Компания Bouygues Telecom также уберет 5G антенны Huawei в Страсбурге, Бресте, Тулузе и Ренне. В этих городах есть стратегические для Франции объекты, такие как военный порт и база атомных подводных лодок в Бресте, штаб-квартира Airbus в Тулузе или ключевые оперативные центры кибербезопасности в Ренне.

"В областях, которые не являются очень густонаселенными, у французского государства нет противопоказаний к использованию оборудования Huawei для 5G", - добавил Оливье Русса.

Напомним, администрация Дональда Трампа оказывает давление на союзные страны, чтобы они перестали использовать оборудование компании Huawei. В начале июля национальное агентство, отвечающее за IТ-безопасность во Франции, объявило, что оно серьезно ограничит французских операторов, которые используют оборудование Huawei.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.