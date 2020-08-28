Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 1 455

За последние сутки в Грузии выявлено 8 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю заболеваний. Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 1 455.

Отметим, в Грузии в настоящее время 5 943 человека находятся на карантине, число активных больных - 252.

Сообщается, что число умерших от коронавируса достигло 19, выздоровели 1 196 человек.