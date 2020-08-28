В Европарламенте заговорили о закупке российской вакцины от коронавируса

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес на официальном уровне заговорил о закупке российской вакцины от пневмонии COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа. Касарес направил в Европейскую комиссию запрос.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, депутат озаботился вопросом того, хватает ли у Евросоюза запасов вакцины от гриппа, вспышка которого может совпасть с новой волной коронавирусной инфекции, как это произошло с первой волной в январе-феврале 2020 года.

Касареса заинтересовало, планирует ли ЕС проводить массовую вакцинацию и рассматривает ли Еврокоммиссия возможность приобрести у России вакцину от коронавируса.