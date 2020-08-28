В России за сутки выявили 4 829 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 829, общее количество инфицированных достигло 980 405.

Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, суточный рост 13 дней не превышает 0,5%.