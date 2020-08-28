Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что уходит в отставку со своего поста в связи с ухудшением состояния здоровья. С таким заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Токио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для политика самое важное - демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти 7 лет и 8 месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра", - сказал он.