https://news.day.az/world/1266016.html Россия высылает норвежского дипломата
Россия высылает норвежского дипломата
Россия высылает советника посольства Норвегии в РФ Яна Флэте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Высылается Ян Флэте, советник посольства Норвегии в России", - сказал источник.
Служба безопасности полиции Норвегии арестовала 50-летнего мужчину, которого подозревают в передаче гостайны. Арестованный якобы встретился с "российским разведчиком" и сообщил ему сведения, которые могут "навредить фундаментальным интересам Норвегии".
Позже Норвегия объявила о высылке российского дипломата. Предположительно, речь идет о заместителе торгпреда в Осло Александре Стекольщикове.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре