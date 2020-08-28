Россия высылает норвежского дипломата

Россия высылает советника посольства Норвегии в РФ Яна Флэте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Высылается Ян Флэте, советник посольства Норвегии в России", - сказал источник.

Служба безопасности полиции Норвегии арестовала 50-летнего мужчину, которого подозревают в передаче гостайны. Арестованный якобы встретился с "российским разведчиком" и сообщил ему сведения, которые могут "навредить фундаментальным интересам Норвегии".

Позже Норвегия объявила о высылке российского дипломата. Предположительно, речь идет о заместителе торгпреда в Осло Александре Стекольщикове.