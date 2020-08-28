https://news.day.az/world/1266036.html За сутки в Иране от коронавируса умерли еще 112 человек
За сутки в Иране от коронавируса умерли еще 112 человек
За последние сутки в Иране от COVID-19 умерли еще 112 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.
По ее словам, число умерших от коронавируса достигло 21 249.
За последние сутки в Иране выявлено 2 190 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 369 911, состояние 3 811 оценивается как тяжелое.
Вылечились 318 270 человек.
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