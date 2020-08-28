За сутки в Иране от коронавируса умерли еще 112 человек

За последние сутки в Иране от COVID-19 умерли еще 112 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

По ее словам, число умерших от коронавируса достигло 21 249.

За последние сутки в Иране выявлено 2 190 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 369 911, состояние 3 811 оценивается как тяжелое.

Вылечились 318 270 человек.