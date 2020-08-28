В парламенте Сербии появилась обворожительная женщина-депутат

В социальных сетях активно обсуждают нового члена парламента Сербии от Социалистической партии. Им стала юрист Александра Грозданович.

Как передает Day.Az со ссылкой на Момент Истины, общественность впечатлила внешность Грозданович, поскольку она является длинноногой и длинноволосой блондинкой. Многие уже успели назвать ее "сербской Барби".

В Сети постоянно распространяются новые снимки Грозданович. В Instagram она сама не стесняется публиковать откровенные фотографии. Некоторые пользователи социальных сетей подшучивают, интересуясь, как так получилось, что столь юная девушка уже вошла в состав парламента.