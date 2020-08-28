Опубликованы оценки ущерба после сильнейшего урагана в США

Ураган "Лаура", обрушившийся на США, привел к разрушению домов, проблемам с подачей водопроводной воды и электричеством, а также гибели нескольких человек. Оценки ущерба опубликовали CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шесть жителей штата Луизиана погибли - их задавило деревьями, упавшими из-за сильного ветра. О жертвах в других штатах пока не известно.

Помимо этого, в штате Луизиана зафиксировали 67 случаев нарушения подачи водопроводной воды в жилые дома. Из-за урагана 240 тысяч человек остались без света. На опубликованных CNN снимках со спутника видно, что разрушены целые кварталы.

Ураган "Лаура" настиг США 27 августа. "Лаура" "упала" до второй категории из пяти (скорость ветра снизилась до 110 километров в час). При этом всего несколько часов назад скорость ветра достигала 240 километров в час - это всего на несколько значений ниже того, что характерно для пятой категории. Самая опасная категория присваивается ураганам со скоростью ветра 250 километров в час и выше.