В США выявили свыше 45 тысяч новых случаев COVID-19

Более 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в США, свыше тысячи человек скончались.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зарегистрированы 45 966 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 1 116 человек.

По последним данным университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 5 869 032 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 180 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 2 миллионов заразившихся.