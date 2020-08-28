Президент UFC поддержал Трампа перед выборами

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поддержал перед выборами действующего президента США Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Считаю, что сейчас нам как никогда нужны лидерские качества Трампа. Нам предстоит пройти еще долгий путь. Но в эти тяжелые времена нам нужны его уникальные способности", - сказал Уайт.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.