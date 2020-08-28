https://news.day.az/world/1266120.html В Африке молния попала в дом и убила десять детей
В Африке молния попала в дом и убила десять детей
В Африке в одном из городов Уганды удар молнии убил десять детей в возрасте от девяти до 16 лет. Об этом сообщает АР, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Когда начиналась гроза, дети играли в футбол на поле неподалеку - от дождя они спрятались в доме с соломенной крышей рядом с полем. Позже в дом ударила молния, из-за чего десять детей погибли сразу, еще четверо получили ожоги.
Местные правоохранители говорят, что такие случаи в Уганде в сезон дождей не редкость. В городе практически нет домов, оборудованных молниеотводами, поэтому каждый год жертвами молний становятся несколько десятков человек, в том числе детей.
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