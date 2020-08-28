https://news.day.az/world/1266125.html Преемник Абэ может быть назван 15 сентября
Преемник Абэ может быть назван 15 сентября
Правящая Либерально-демократическая партия Японии намерена провести голосование по избранию нового председателя, который позже займет пост премьер-министра страны,15 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В настоящее время изучается вопрос о проведении выборов председателя Либерально-демократической партии, который станет преемником Синдзо Абэ, 15 сентября", - заявил собеседник агенства.
Действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке 28 августа. Он сообщил, что покидает свой пост из-за ухудшения здоровья. В прошлом врачи диагностировали политику язвенный колит - хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки.
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