Преемник Абэ может быть назван 15 сентября

Правящая Либерально-демократическая партия Японии намерена провести голосование по избранию нового председателя, который позже займет пост премьер-министра страны,15 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В настоящее время изучается вопрос о проведении выборов председателя Либерально-демократической партии, который станет преемником Синдзо Абэ, 15 сентября", - заявил собеседник агенства.

Действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке 28 августа. Он сообщил, что покидает свой пост из-за ухудшения здоровья. В прошлом врачи диагностировали политику язвенный колит - хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки.