https://news.day.az/world/1266153.html Венгрия закрывает свои границы для иностранцев
Венгрия закрывает свои границы для иностранцев
Венгрия закрывает свои границы для иностранцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил офис премьер-министра Виктора Орбана.
Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса с 1 сентября страна закрывает свои границы для иностранцев. Граждане Венгрии приезжающие из-за границы, в течение 14 дней после возвращения будут находиться на карантине. Офис премьер-министра сообщил о том, что данное ограничение не будет распространяться на военных и дипломатов.
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