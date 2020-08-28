Венгрия закрывает свои границы для иностранцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил офис премьер-министра Виктора Орбана.

Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса с 1 сентября страна закрывает свои границы для иностранцев. Граждане Венгрии приезжающие из-за границы, в течение 14 дней после возвращения будут находиться на карантине. Офис премьер-министра сообщил о том, что данное ограничение не будет распространяться на военных и дипломатов.