Tesla на автопилоте протаранила две полицейские машины

Доктор из американского города Роли, штат Северная Каролина, включил на автомобиле Tesla автопилот и устроил крупное ДТП с участием двух патрульных машин. Об этом сообщает WRAL, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в ночь на среду, 26 августа. 66-летний врач скорой помощи Девайндер Голи (Devainder Goli) ехал по трассе в режиме автопилот и смотрел фильм. В это время полицейский заканчивал перекрытие полосы движения, где накануне произошла авария. Его коллега занимался расследованием ДТП. Оба патрульных стояли вблизи своих машин.

Голи не заметил ограждение и протаранил полицейские автомобили. "К счастью, патрульный услышал шум приближающейся машины и оттолкнул нашего сотрудника. Если бы не он, мы могли бы потерять сразу нескольких человек, - отметил окружной шериф Кит Стоун (Keith Stone). - Все могло обернуться катастрофой".