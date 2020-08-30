В Англии решили продать дом со свалкой внутри

В английском графстве Кент, в городе Фавершам, решили продать дом стоимостью 165 тысяч фунтов стерлингов. Как сообщает The Sun, его особенность состоит в том, что внутри помещения находится свалка - все комнаты завалены вещами и мусором, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На двух этажах дома располагаются две спальни, гостиная, кухня, две ванных комнаты, а также есть выход в просторный сад. Гостиная дома завалена книжками, старой техникой и развалившейся мебелью. На кухне разбросаны грязные столовые приборы и бутылки, а в спальнях раскиданы вещи. В не лучшем состоянии и сад - он зарос травой, на земле валяются сухие ветки, а окна сарая, который там стоит, покрылись пылью.

Согласно объявлению, дом со свалкой находится почти в 30 километрах от Лондона, недалеко от популярного туристического района Фавершама. Рядом также расположена база отдыха и магазины. Британский онлайн-портал недвижимости Rightmove, на котором размещено описание дома, отмечает, что переехать в него сразу не получится, так как он "требует реконструкции" и уборки.