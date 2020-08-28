Стрельба в Торонто, есть пострадавшие

Два человека получили ранения в результате стрельбы в районе Скарборо, который входит в агломерацию Торонто.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг рядом с одним из ресторанов. Двое мужчин с серьезными огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

В результате оперативных действий стражам порядка удалось остановить автомобиль, в котором находились трое подозреваемых в причастности к стрельбе. В салоне машины было изъято огнестрельное оружие. Личности задержанных и пострадавших не раскрываются.