Раскрыт убийца 39 найденных в грузовике вьетнамцев

Раскрыта личность убийцы 39 граждан Вьетнама, тела которых обнаружили в грузовике в английском Эссексе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

40-летний ирландец по имени Ронан Хьюз предстал перед судом спустя 10 месяцев после того, как в Великобритании обнаружили убитых. Мужчина также признался в сговоре, цель которого - содействовать незаконной миграции людей в Европу.

В непредумышленном убийстве также сознался водитель грузовика Мо Робинсон. При этом еще один подозреваемый, ирландец Имон Харрисон, до сих пор не признал себя виновным.

Среди погибших были найдены 38 взрослых и один подросток, все они - граждане Вьетнама. По данным следствия, грузовик прибыл из Болгарии.

Грузовик-рефрижератор с 39 телами обнаружили неподалеку от Лондона 23 октября 2019 года. Вероятными причинами смерти 8 женщин и 31 мужчины называют обморожение и нехватку кислорода. Следствие считает, что эти люди нелегально проникли в Британию из Болгарии, проехав через Ирландию.