Выросло число жертв урагана "Лаура" в США

По меньшей мере 31 человек погиб, восемь пострадали из-за тропического шторма "Лаура", прошедшего в ночь с субботы на воскресенье над Гаити.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления по вопросам безопасности карибской республики.

Ранее новостной портал HaitiLibre сообщал о 20 погибших. В общей сложности более 2,3 тыс. жилых строений были повреждены, затоплено свыше 6,2 тыс. домов.

По данным спасательных служб, серьезно пострадали юго-восточные и западные районы республики. Как ранее заявляли власти, подтопления, ливни и порывы ветра могли повлиять на условия жизни более 2 млн жителей страны.

Скорость порывов ветра в пределах тропического шторма "Лаура" во время его прохождения над Гаити достигала 23 м/с.