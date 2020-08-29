В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом

Первый случай повторного заражения новым коронавирусом в США выявлен в штате Невада.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The New York Times.

Это всего лишь четвертый такой случай в мире: один был выявлен на этой неделе в Гонконге и два - в Европе. Они протекали в мягкой форме, в то время как повторное заболевание 25-летнего жителя города Рино (штат Невада) сопровождается тяжелыми симптомами.

В марте нынешнего года этот пациент жаловался на боль в горле, кашель и тошноту, 18 апреля тест показал заражение коронавирусом, и к 27 апреля пациент выздоровел, сообщила газета. Два проведенных теста на инфекцию дали отрицательный результат. 28 мая пациент вновь почувствовал недомогание и 5 июня был госпитализирован. На рентгеновским снимке легких врачи обнаружили следы, характерные для заражения коронавирусом

Исследование проб, взятых у пациента, показало, что второе заражение отличается от первого. Директор лаборатории в штате Невада Марк Пандори сообщил, что на данном этапе нет ясности в вопросе о том, почему во второй раз заболевание протекает тяжелее. "Возможно, для этого существуют биологические причины, но в данный момент мы не можем говорить об этом с уверенностью", - заявил он.

Когда у пациента брали анализы в первый раз, его не проверяли на наличие антител, после повторного заражения антитела в организме были обнаружены.

Издание отмечает, что повторная инфекция не вызвала удивления у исследователей, учитывая то, что по всему миру зарегистрированы миллионы случаев заражения, однако до сих пор нет ясности в вопросе о том, являются ли такие случаи - особенно с тяжелыми симптомами - аномальными или же они будут встречаться часто. По мнению эксперта-вирусолога из Колумбийского университета Анджелы Расмуссен, "необходимо изучить много таких случаев, прежде чем выступать с предположениями о том, какая из гипотез верна".