Венгрия вновь ограничивает въезд в страну

Правительство Венгрии решило с 1 сентября возобновить меры по охране границ для борьбы с распространением коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило венгерское информационное агентство MTI.

По его данным, иностранным гражданам будет запрещен въезд на территорию Венгрии без обоснованной причины. Исключения будут действовать для отдельных групп иностранцев. Граждане Венгрии после возвращения должны будут самоизолироваться на 14 дней или до тех пор, пока они не предоставят два отрицательных теста на коронавирус.

Меры вводятся с целью недопущения завоза инфекции из-за рубежа.