https://news.day.az/world/1266191.html Украинский истребитель снес дорожный знак и улетел с ним в небо - ВИДЕО
Украинский истребитель снес дорожный знак и улетел с ним в небо - ВИДЕО
Украинский истребитель во время учений снес дорожный знак на трассе Киев-Чоп и улетел с ним в небо, передает Day.Az со ссылкой на ТСН.
На время учений участок дороги был переоборудован во взлетно-посадочную полосу, указано в сообщении.
Один из истребителей зацепил воздухозаборником дорожный знак о рекомендуемой скорости движения 90 км/ч, после чего поднялся в воздух сообщает телеканал.
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