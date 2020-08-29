Украинский истребитель снес дорожный знак и улетел с ним в небо

Украинский истребитель во время учений снес дорожный знак на трассе Киев-Чоп и улетел с ним в небо, передает Day.Az со ссылкой на ТСН.

На время учений участок дороги был переоборудован во взлетно-посадочную полосу, указано в сообщении.

Один из истребителей зацепил воздухозаборником дорожный знак о рекомендуемой скорости движения 90 км/ч, после чего поднялся в воздух сообщает телеканал.