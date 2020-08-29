https://news.day.az/world/1266193.html В Перу продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 30 сентября

В Перу продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 30 сентября

В мире, 29 августа 2020 09:09 228
В Перу продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Власти Перу до 30 сентября продлили чрезвычайное положение, объявленное из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ опубликован в пятницу в газете El Peruano - официальном издании правительства южноамериканской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Продлить чрезвычайное положение <...> до среды, 30 сентября 2020 года, из-за тяжелой ситуации, с которой столкнулась страна из-за последствий COVID-19", - говорится в документе.

Согласно указу, строгие карантинные меры будут действовать в департаментах Куско, Мокегуа, Пуно и Такна, а также ряде провинций в других регионах из-за роста числа заражений. Жителям этих районов разрешено выходить на улицу только в случае необходимости с понедельника по субботу. В воскресенье и во время комендантского часа, действующего с 20:00 до 04:00, все граждане должны находиться дома.

В середине марта президент Мартин Вискарра в связи с пандемией объявил в Перу чрезвычайное положение и ввел жесткий карантин. Позднее руководство страны приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа. Режим ЧП продлевался несколько раз.

 

Согласно последним данным Минздрава Перу, всего в стране коронавирусом заразились свыше 620 тыс. человек, умерли более 28 тыс.

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